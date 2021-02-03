Ивлеева забеременела

Телеведущая Анастасия Ивлеева скорее всего ждет ребенка, заявил изданию Popcake неназванный источник из числа людей, приближенных к семье звезды. Он отметил, что её поведение в последнее время сильно изменилось.

В частности, по его словам, сразу после Нового года Ивлеева перестала употреблять алкоголь, бросила вредные привычки, стала меньше работать и по всей видимости поправилась на пару килограммов.

«Не исключаю, что просто Настя беременна, а значит Элджей и Ивлеева скоро станут родителями», — цитируют журналисты слова собеседника.

Тему подхватили подписчики телеведущей в Instagram. Они отметили, что супруг Ивлеевой рэпер Элджей в последнее время стал выкладывать в соцсеть фото с игрушками в руках. Впрочем, некоторые фанаты склоняются к версии, что это просто совпадение. Они напомнили, что Ивлеева в ближайшее время не собиралась рожать, решив полностью посвятить себя карьере.