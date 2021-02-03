Теща выгнала Венцеслава из «Дома-2» на улицу 

Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский пожаловался на выгнавшую его из дома тещу и попросил помочь ему с жильем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«У меня сейчас в жизни непростой период. Напряжённые отношения с тёщей, которая выгнала меня из квартиры, где я жил со своей женой, достигли своего апогея», — заявил Венгржановский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, друзья, на поддержку которых он рассчитывал, от него отвернулись.

«Возможно, я это и заслужил, многие так и скажут…. Но я в срочном порядке вынужден искать жильё на безвозмездной основе хотя бы на месяц», — написал он.

Желающих помочь, в том числе материально, Венгржановский попросил написать ему в директ.

Как писал «Рамблер», ранее продюсер Венгржановского рассказала «СтарХиту», что после ухода с проекта он начал злоупотреблять алкоголем и влез в долги.

Продюсер заявил, что Венгржановский накопил долги на несколько миллионов рублей и не мог заплатить ни за проезд, ни за сигареты.