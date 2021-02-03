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Фото Ларисы Долиной в мини-юбке взорвало Сеть 

Вероника Полынина 19 минут назад
Фанатов восхитило фото Долиной в мини-юбке
Фото: Instagram
Дочь Ларисы Долиной Ангелина опубликовала в Instagram семейную фотографию. На снимке она позирует вместе с дочерью Сашей и мамой.
Лариса Долина одета в сиреневый костюм с мини-юбкой. Образ дополняют золотые ботфорты и золотая сумочка через плечо.
Подписчики признали, что народная артистка России выглядит потрясающе.

«Потрясающе выглядит Лариса Долина», «Шикарные!», «Лариса выглядит как девочка! Красавица, роскошная женщина», «Какая прелесть, аж глаза слепит», «Ларисе очень идет сиреневый цвет», «Шикарные! Иначе не скажешь», «Мама просто красавица», — написали Ангелине поклонники.

Как сообщал «Рамблер», в последнее время 65-летняя Лариса Долина заметна постройнела и помолодела. На съемках музыкальной премии «Золотой граммофон» в декабре прошлого года Долина стала главной сенсацией. Коллеги, зрители и журналисты сошлись во мнении, что артистка выглядит значительно моложе своих лет. Комментируя слухи о том, что причиной преображения стали новые отношения, певица заявила: «И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид».
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