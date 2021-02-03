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Корчевникова уличили в лицемерии 

Елена Прошина 37 минут назад
Корчевникова уличили в лицемерии
Фото: РИА Новости
Зрители обвинили телеведущего Бориса Корчевникова в лицемерии, оценив его интервью с оперной дивой Марией Максаковой, сообщает «Экспресс-газета». Они отметили, что в жизни журналист старается выглядеть скромным и воцерковленным человеком, а в эфире «копается в грязном белье» других людей.
Максакова, недавно вернувшаяся в Россию из Украины, стала героиней программы «Судьба человека». Она пожаловалась Корчевникову, что сегодня ее лишили возможности общаться со старшими сыном и дочерью, которых она оставила в России перед отъездом в Киев в 2015 году. Более того, она отметила, что ее мать специально настраивает детей против нее.
Многие зрители, посмотрев интервью, пришли в ярость. Максаковой припомнили нелестные отзывы о России во время ее пребывания на Украине. Сегодня оперная дива вернулась в Москву только для того, чтобы заработать, а не увидеться с детьми, посчитали они. Досталось и Корчевникову. Его обвинили в смаковании деталей личной жизни артистки. Это обстоятельство никак не коррелируется у зрителей с тем, что в быту телеведущий демонстрирует приверженность к традиционным ценностям. В итоге прозвучало мнение, что Корчевников в обычной жизни просто лицемерит.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Анна Старшенбаум призвала закрыть программу «Судьба человека». Авторы шоу, участницей которого она стала, по ее словам, переврали факты из ее жизни, в результате чего у нее испортились отношения с матерью.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Анна Старшенбаум , Мария Максакова-Игенбергс , Экспресс-газета
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