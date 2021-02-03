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Москва

Малиновская изменилась до неузнаваемости 

Елена Прошина 39 минут назад
Малиновская изменилась до неузнаваемости
Фото: РИА Новости
Телеведущая Маша Малиновская стала трудноузнаваема. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Малиновская, как сообщал «Рамблер», вела несколько шоу на телеканале МУЗ-ТВ, выпустила несколько синглов, сыграла в нескольких фильмах и сериалах, озвучила бегемотиху в серии мультфильмов «Мадагаскар» и была депутатом Белгородской областной думы. На днях она посетила закрытый премьерный показ фильма «Понаехали!» в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

«Гости премьеры и журналисты далеко не сразу узнали телеведущую — внешний вид Малиновской существенно отличается от фотографий, которые она публикует в инстаграме. Видимо, Маша активно пользуется фильтрами и фотошопом», — сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Малиновская признавалась, что неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга — меняла форму щек, носа, груди, делала подтяжку лица, убирала нависшее веко и трижды — биополимерный гель из губ.

«После неудачных пластических операций она перестала походить на себя. В глаза бросаются неестественно большие скулы, изменившаяся форма глаз и слишком пухлые губы», — сообщает «Комсомольская правда».

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Шоу-бизнес , Маша Малиновская , Комсомольская правда
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