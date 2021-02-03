Малиновская изменилась до неузнаваемости 

Малиновская, как сообщал «Рамблер», вела несколько шоу на телеканале МУЗ-ТВ, выпустила несколько синглов, сыграла в нескольких фильмах и сериалах, озвучила бегемотиху в серии мультфильмов «Мадагаскар» и была депутатом Белгородской областной думы. На днях она посетила закрытый премьерный показ фильма «Понаехали!» в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

«Гости премьеры и журналисты далеко не сразу узнали телеведущую — внешний вид Малиновской существенно отличается от фотографий, которые она публикует в инстаграме. Видимо, Маша активно пользуется фильтрами и фотошопом», — сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Малиновская признавалась, что неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга — меняла форму щек, носа, груди, делала подтяжку лица, убирала нависшее веко и трижды — биополимерный гель из губ.