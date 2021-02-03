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Москва

Гузеева назвала самую большую ошибку в жизни 

Вероника Полынина 1 час назад
Гузеева пожалела, что не родила много детей
Фото: Instagram
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала малодетность своей главной ошибкой в жизни.

«Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых», — написала Гузеева в Instagram.

Ведущая программы «Давай поженимся» сопроводила пост стоп-кадром из домашнего видео, на котором она целует младенца. У Ларисы Гузеевой двое детей — сын Георгий и дочь Оксана.
Гузеева поинтересовалась у подписчиков, если ли среди них многодетные родители. В комментариях выяснилось, что у многих трое, четверо и даже больше детей.
Некоторые фолловеры написали телеведущей, что она может стать многодетной бабушкой.
Ранее, как писал «Рамблер», Лариса Гузеева заявила, что начинает голодовку. Она отметила, что вернуть молодость невозможно, а сбросить «нажратое» — можно, поэтому она решила «уйти в голод».
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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