Гузеева пожалела, что не родила много детей

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала малодетность своей главной ошибкой в жизни.

«Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых», — написала Гузеева в Instagram.

Ведущая программы «Давай поженимся» сопроводила пост стоп-кадром из домашнего видео, на котором она целует младенца. У Ларисы Гузеевой двое детей — сын Георгий и дочь Оксана.

Гузеева поинтересовалась у подписчиков, если ли среди них многодетные родители. В комментариях выяснилось, что у многих трое, четверо и даже больше детей.

Некоторые фолловеры написали телеведущей, что она может стать многодетной бабушкой.

Ранее, как писал «Рамблер», Лариса Гузеева заявила, что начинает голодовку. Она отметила, что вернуть молодость невозможно, а сбросить «нажратое» — можно, поэтому она решила «уйти в голод».