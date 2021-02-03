Поклонников удивило опухшее лицо Джанабаевой

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram снимок, приведший ее фанатов в недоумение.
На фотографии артистка позирует в зале театра Табакова. В помещении Джанабаева сидит одна, на других креслах установлены манекены в черных футболках.
«Сходили с друзьями в театр… Хорошая собралась компания, дружная, веселая», — иронично подписала она фото.
При этом пользователи соцсети назвали снимок жутковатым и отметили, что сама Джанабаева не очень хорошо на нем выглядит.
«Годы берут свое», — констатировал aleriev3.
«Альбина, вы на себя тут не похожи. Я вас сначала и не узнала. Опухшая вся…», — написала hasanova40180.
Однако были и те, кому фотография очень понравилась.
«Альбина прекрасна как всегда!» — подчеркнул artemvast.
«Рамблер» писал, что Альбина Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. У них растут два сына.