Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Опухшая вся»: поклонники не узнали Альбину Джанабаеву 

Елена Прошина 1 час назад
Поклонников удивило опухшее лицо Джанабаевой
Фото: Instagram
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram снимок, приведший ее фанатов в недоумение.
На фотографии артистка позирует в зале театра Табакова. В помещении Джанабаева сидит одна, на других креслах установлены манекены в черных футболках.

«Сходили с друзьями в театр… Хорошая собралась компания, дружная, веселая», — иронично подписала она фото.

При этом пользователи соцсети назвали снимок жутковатым и отметили, что сама Джанабаева не очень хорошо на нем выглядит.
«Годы берут свое», — констатировал aleriev3.

«Альбина, вы на себя тут не похожи. Я вас сначала и не узнала. Опухшая вся…», — написала hasanova40180.

Однако были и те, кому фотография очень понравилась.

«Альбина прекрасна как всегда!» — подчеркнул artemvast.

«Рамблер» писал, что Альбина Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. У них растут два сына.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии
Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение