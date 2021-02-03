Поклонников удивило опухшее лицо Джанабаевой

На фотографии артистка позирует в зале театра Табакова. В помещении Джанабаева сидит одна, на других креслах установлены манекены в черных футболках.

«Сходили с друзьями в театр… Хорошая собралась компания, дружная, веселая», — иронично подписала она фото.

При этом пользователи соцсети назвали снимок жутковатым и отметили, что сама Джанабаева не очень хорошо на нем выглядит.

«Годы берут свое», — констатировал aleriev3.

«Альбина, вы на себя тут не похожи. Я вас сначала и не узнала. Опухшая вся…», — написала hasanova40180.

Однако были и те, кому фотография очень понравилась.

«Альбина прекрасна как всегда!» — подчеркнул artemvast.