Михалков пожаловался на пропажу денег для семьи Баталова

Скандал разразился после того, как в СМИ появилось заявление адвоката Михалкова Павла Астахова о том, что режиссёр якобы ежемесячно перечисляет вдове Баталова по 300 тысяч рублей. Гитана Леонтенко, комментируя высказывание юриста, отметила, что никаких денег от Михалкова не получала. В результате режиссер заявил, что на время приостановил оказание финансовой помощи семье Баталова и обратился к следователям с просьбой разобраться, кто мог присвоить деньги.

Астахов в беседе с журналистами подчеркнул, что Михалков на протяжении нескольких лет деньгами помогал семье Баталова. Он перечислял определенные суммы как со своего личного счета, так и со счетов Союза кинематографистов РФ, в котором занимает должность председателя. Только от себя лично режиссер направил Леонтенко в сумме около 820 тысяч рублей, отметил адвокат. По его словам, в доказательство имеются все платежные документы.

Адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова , парируя заявление коллеги, подчеркнула, что за все время Леонтенко получила только два перевода (120 и 180 тысяч рублей) со счета Российского Союза правообладателей, которым руководит Михалков. С личных счетов режиссера никаких средств не поступало. Более того, по ее словам, Михалкова никто никогда не просил о помощи.

«Возможно, у Алексея Владимировича Баталова были какие-то авторские права, поэтому ему шли перечисления из Союза правообладателей», — допустила она.

Антонова добавила, что при жизни Баталова видела некие перечисления на его счет по 20 тысяч рублей, возможно со счета Михалкова. По ее словам, не исключено, что в сумме переводы за несколько лет и достигли указанной Астаховым суммы в 820 тысяч рублей.