Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Михалков пожаловался на пропажу отправленных в помощь семье Баталова денег 

Елена Прошина 1 час назад
Михалков пожаловался на пропажу денег для семьи Баталова
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков обратился в Следственный комитет РФ с просьбой выяснить, куда делись 820 тысяч рублей, которые он частями на протяжении нескольких лет отправлял в помощь семье народного артиста СССР Алексея Баталова. Ранее супруга актера Гитана Леонтенко заявила, что помощи от Михалкова не получала, сообщает «Комсомольская правда».
Скандал разразился после того, как в СМИ появилось заявление адвоката Михалкова Павла Астахова о том, что режиссёр якобы ежемесячно перечисляет вдове Баталова по 300 тысяч рублей. Гитана Леонтенко, комментируя высказывание юриста, отметила, что никаких денег от Михалкова не получала. В результате режиссер заявил, что на время приостановил оказание финансовой помощи семье Баталова и обратился к следователям с просьбой разобраться, кто мог присвоить деньги.
Астахов в беседе с журналистами подчеркнул, что Михалков на протяжении нескольких лет деньгами помогал семье Баталова. Он перечислял определенные суммы как со своего личного счета, так и со счетов Союза кинематографистов РФ, в котором занимает должность председателя. Только от себя лично режиссер направил Леонтенко в сумме около 820 тысяч рублей, отметил адвокат. По его словам, в доказательство имеются все платежные документы.
Адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова, парируя заявление коллеги, подчеркнула, что за все время Леонтенко получила только два перевода (120 и 180 тысяч рублей) со счета Российского Союза правообладателей, которым руководит Михалков. С личных счетов режиссера никаких средств не поступало. Более того, по ее словам, Михалкова никто никогда не просил о помощи.

«Возможно, у Алексея Владимировича Баталова были какие-то авторские права, поэтому ему шли перечисления из Союза правообладателей», — допустила она.

Антонова добавила, что при жизни Баталова видела некие перечисления на его счет по 20 тысяч рублей, возможно со счета Михалкова. По ее словам, не исключено, что в сумме переводы за несколько лет и достигли указанной Астаховым суммы в 820 тысяч рублей.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Юлия Антонова , Павел Астахов , Никита Михалков , СКР , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение