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Москва

Алиса Казьмина впервые показала вблизи изуродованное болезнью лицо 

Вероника Полынина 1 час назад
Экс-супруга Аршавина показала вблизи изуродованное болезнью лицо
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые показала в Instagram последствия перенесенного аутоиммунного заболевания.
Казьмина опубликовала несколько фотографий, на которых заметно, насколько деформировался ее нос. При этом полностью показать лицо экс-супруга футболиста не решается. На большинстве снимков она прикрывает нос рукой, на некоторых замазывает его.
Подписчики пожелали Казьминой скорейшего выздоровления. Некоторые по-прежнему придерживаются версии, что на самом деле Алиса сделала неудачную пластическую операцию и теперь прикрывается болезнью.
Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако она вынуждена начинать каждое утро с уколов.
На днях Алиса сообщила подписчикам, что нашла хорошего доктора, который намерен вылечить ее. «Он единственный, кто уверенно сказал: „Все сделаем, наберитесь терпения“, — отметила она.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина
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