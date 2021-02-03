Экс-супруга Аршавина показала вблизи изуродованное болезнью лицо

Казьмина опубликовала несколько фотографий, на которых заметно, насколько деформировался ее нос. При этом полностью показать лицо экс-супруга футболиста не решается. На большинстве снимков она прикрывает нос рукой, на некоторых замазывает его.

Подписчики пожелали Казьминой скорейшего выздоровления. Некоторые по-прежнему придерживаются версии, что на самом деле Алиса сделала неудачную пластическую операцию и теперь прикрывается болезнью.

Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако она вынуждена начинать каждое утро с уколов.

На днях Алиса сообщила подписчикам, что нашла хорошего доктора, который намерен вылечить ее. «Он единственный, кто уверенно сказал: „Все сделаем, наберитесь терпения“, — отметила она.