Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Шепелев станет отцом во второй раз 

Вероника Полынина 2 часа назад
Возлюбленная Шепелева ждет ребенка
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Об этом он рассказал в интервью Peopletalk.
По словам Шепелева, когда он узнал о беременности своей возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой, он ощутил «головокружение и легкость» одновременно. Телеведущий признался, что чувствует себя спокойнее и увереннее, чем во время ожидания первенца — сына Платона, которого родила ему певица Жанна Фриске.
Для Екатерины Тулуповой это также будет второй ребенок. От предыдущих отношений у нее есть 7-летняя дочь Лада — ровесница Платона.
Шепелев сообщил, что Платон и Лада не сразу обрадовались новости о скором прибавлении в семье.

«Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — сказал ведущий.

Ранее «Рамблер» писал, что телеканал ТНТ не стал продлевать шоу «Ты как я», которое ведет Дмитрий Шепелев, на второй сезон. Шепелев пробовался в другой проект ТНТ, также посвященный детям и родителям — «МАМА LIVE», однако ведущим проекта в итоге стал КВНщик и актер Иван Пышненко.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение