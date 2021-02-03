Возлюбленная Шепелева ждет ребенка

Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Об этом он рассказал в интервью Peopletalk.

По словам Шепелева, когда он узнал о беременности своей возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой , он ощутил «головокружение и легкость» одновременно. Телеведущий признался, что чувствует себя спокойнее и увереннее, чем во время ожидания первенца — сына Платона, которого родила ему певица Жанна Фриске

Для Екатерины Тулуповой это также будет второй ребенок. От предыдущих отношений у нее есть 7-летняя дочь Лада — ровесница Платона.

Шепелев сообщил, что Платон и Лада не сразу обрадовались новости о скором прибавлении в семье.

«Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — сказал ведущий.

Ранее «Рамблер» писал, что телеканал ТНТ не стал продлевать шоу «Ты как я», которое ведет Дмитрий Шепелев, на второй сезон. Шепелев пробовался в другой проект ТНТ, также посвященный детям и родителям — «МАМА LIVE», однако ведущим проекта в итоге стал КВНщик и актер Иван Пышненко.