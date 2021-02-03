Дочь Заворотнюк съехала из дома звездной матери

Анна Заворотнюк несколько месяцев назад переехала из Нью-Йорка Москву . Девушка сначала поселилась в особняке в подмосковном поселке Крекшино, но ее мечтой было перебраться в центр столицы, где кипит жизнь. Наследница звезды намеревалась сделать это еще минувшей осенью, но ремонт в ее квартире затянулся.

И вот, наконец-то, в первые дни февраля Анна Заворотнюк стала новоселом, чему несказанно рада.

«Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна», — поделилась Анна в Instagram.

При этом она обратила внимание на то, что на днях сменила имидж и стала яркой брюнеткой.

«Со сменой цвета волос, мне кажется, что во мне немножко поменялась и национальность. Чем-то вот эта девушка на фотографиях мне напоминает японку», — написала Анна.