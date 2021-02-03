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Москва

«Радуюсь доступности»: дочь Анастасии Заворотнюк съехала из дома звездной матери 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Дочь Заворотнюк съехала из дома звездной матери
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк несколько месяцев назад переехала из Нью-Йорка в Москву. Девушка сначала поселилась в особняке в подмосковном поселке Крекшино, но ее мечтой было перебраться в центр столицы, где кипит жизнь. Наследница звезды намеревалась сделать это еще минувшей осенью, но ремонт в ее квартире затянулся.
И вот, наконец-то, в первые дни февраля Анна Заворотнюк стала новоселом, чему несказанно рада.

«Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна», — поделилась Анна в Instagram.

При этом она обратила внимание на то, что на днях сменила имидж и стала яркой брюнеткой.

«Со сменой цвета волос, мне кажется, что во мне немножко поменялась и национальность. Чем-то вот эта девушка на фотографиях мне напоминает японку», — написала Анна.

Напомним, что у старшей дочери актрисы есть брат Майкл и младшая сестренка Мила. Кроха появилась на свет в браке Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Анна Заворотнюк , Москва , Нью-Йорк , США
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