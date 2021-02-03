Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Ангелочек, мы тебя ждем»: беременная Настя Паршина из «Дома-2» обнажила подросший животик 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Беременная Настя Паршина из «Дома-2» показала подросший животик
Фото: Instagram
Участники проекта «Дом-2» Никита Уманский и Анастасия Паршина готовятся стать родителями. Для блондинки будущий малыш — первенец, а для ее избранника Никиты Уманского новорожденный станет вторым ребенком. У него есть сын от предыдущих отношений.
В начале беременности Настя Паршина расстраивалась из-за того, что ее формы не спешат меняться, а как только животик начал расти, будущая мама стала с удовольствием подчеркивать его и делиться снимками, на которых ее формы отчетливо видны. Блондинка осмелилась даже обнажить животик.
В Instagram Анастасия поделилась селфи, запечатлев себя в топе бандо нежно-голубого оттенка. Животик будущая мама перевязала красной ленточкой. «Ангелочек, мы тебя ждем», — обратилась Паршина к будущему малышу. Поклонники умилились трогательному снимку. Правда, некоторые тут же поспешили сделать будущей маме замечание о том, что живот напоказ лучше не выставлять.

«Его все ждут», «Прелесть», «Легких родов, Настя! Все будет хорошо!», «Живот беременным показывать нельзя», — высказываются в Сети.

Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Teleprogramma.pro: последние новости
«Радуюсь доступности»: дочь Анастасии Заворотнюк съехала из дома звездной матери «Радуюсь доступности»: дочь Анастасии Заворотнюк съехала из дома звездной матери «Я не сказала, что зарабатывающие 20 тысяч рублей – дураки»: Бородина объяснила пост о людях с низкими доходами «Я не сказала, что зарабатывающие 20 тысяч рублей – дураки»: Бородина объяснила пост о людях с низкими доходами «Моя единственная кровь»: звезда мюзиклов Виктория Пьер-Мари нашла лже-родственницу «Моя единственная кровь»: звезда мюзиклов Виктория Пьер-Мари нашла лже-родственницу
Комментарии 2
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение