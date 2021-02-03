Беременная Настя Паршина из «Дома-2» показала подросший животик

Участники проекта «Дом-2» Никита Уманский и Анастасия Паршина готовятся стать родителями. Для блондинки будущий малыш — первенец, а для ее избранника Никиты Уманского новорожденный станет вторым ребенком. У него есть сын от предыдущих отношений.

В начале беременности Настя Паршина расстраивалась из-за того, что ее формы не спешат меняться, а как только животик начал расти, будущая мама стала с удовольствием подчеркивать его и делиться снимками, на которых ее формы отчетливо видны. Блондинка осмелилась даже обнажить животик.

В Instagram Анастасия поделилась селфи, запечатлев себя в топе бандо нежно-голубого оттенка. Животик будущая мама перевязала красной ленточкой. «Ангелочек, мы тебя ждем», — обратилась Паршина к будущему малышу. Поклонники умилились трогательному снимку. Правда, некоторые тут же поспешили сделать будущей маме замечание о том, что живот напоказ лучше не выставлять.