Собчак раскрыла реальные доходы от новых вложений

Телеведущая Ксения Собчак к 39 годам достигла дохода почти в полтора миллиона долларов в год. А журнал Forbes уже второй год подряд помещает ее на верхушку рейтинга топовых российских блогеров в Instagram. Как сообщает издание «7Дней», Ксения Собчак в одном из интервью призналась, что ее накопления превышают 10 миллионов долларов. Такие деньги Ксения сумела скопить не только за счет работы на телевидении, в YouTube и Instagram. Как известно, знаменитость умело вкладывает средства в различные проекты и на сегодняшний день владеет недвижимостью, которую сдает в аренду, а также долями в ресторанном бизнесе. В прошлом году Собчак приобрела часть компании на Дальнем Востоке, занимающейся выловом крабов.

«Богатства всегда мало. Человек вечно недоволен и хочет больше, сколько бы не имел. Это главная вещь, которую нужно иметь в виду. Считаю себя богатым человеком. Я достигла сумм, о которых мечтала в детстве, мол, будут 10 миллионов долларов, смогу вообще не работать. Они есть, но я работаю еще больше…», — рассказала Ксения.

Даже в период пандемии, когда большинство знаменитостей переживали не лучшие времена, Ксения Собчак не особенно страдала, хотя и ее доходы несколько сократились из-за отсутствия корпоративов. Полностью компенсировали заработки звезды в YouTube и Instagram.

К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак менялась с возрастом. Звезда родилась, как часто говорят, с золотой ложкой во рту. Но она, в отличие от многих представителей «золотой молодежи», доказала, что не просто дочь состоятельных и известных родителей, а сама — личность.