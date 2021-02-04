Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ксения Собчак раскрыла свои реальные доходы от новых вложений 

Passion.ru и ещё 1 1 час назад
Собчак раскрыла реальные доходы от новых вложений
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак к 39 годам достигла дохода почти в полтора миллиона долларов в год. А журнал Forbes уже второй год подряд помещает ее на верхушку рейтинга топовых российских блогеров в Instagram. Как сообщает издание «7Дней», Ксения Собчак в одном из интервью призналась, что ее накопления превышают 10 миллионов долларов. Такие деньги Ксения сумела скопить не только за счет работы на телевидении, в YouTube и Instagram. Как известно, знаменитость умело вкладывает средства в различные проекты и на сегодняшний день владеет недвижимостью, которую сдает в аренду, а также долями в ресторанном бизнесе. В прошлом году Собчак приобрела часть компании на Дальнем Востоке, занимающейся выловом крабов.

«Богатства всегда мало. Человек вечно недоволен и хочет больше, сколько бы не имел. Это главная вещь, которую нужно иметь в виду. Считаю себя богатым человеком. Я достигла сумм, о которых мечтала в детстве, мол, будут 10 миллионов долларов, смогу вообще не работать. Они есть, но я работаю еще больше…», — рассказала Ксения.

Даже в период пандемии, когда большинство знаменитостей переживали не лучшие времена, Ксения Собчак не особенно страдала, хотя и ее доходы несколько сократились из-за отсутствия корпоративов. Полностью компенсировали заработки звезды в YouTube и Instagram.
К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак менялась с возрастом. Звезда родилась, как часто говорят, с золотой ложкой во рту. Но она, в отличие от многих представителей «золотой молодежи», доказала, что не просто дочь состоятельных и известных родителей, а сама — личность.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Passion.ru: последние новости
Кто такой Моргенштерн, и как он стал главной фрик-фигурой российского шоу-бизнеса Кто такой Моргенштерн, и как он стал главной фрик-фигурой российского шоу-бизнеса Игорь Крутой показал редкое видео Валерия Леонтьева с женой Игорь Крутой показал редкое видео Валерия Леонтьева с женой Спирс, Миддлтон и другие звезды, не стесняющиеся донашивать старую одежду Спирс, Миддлтон и другие звезды, не стесняющиеся донашивать старую одежду
Комментарии
Шоу-бизнес , Рейтинг Forbes , Ксения Собчак , Forbes , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение