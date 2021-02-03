Настя Ивлеева и Элджей станут родителями 

Личная жизнь Анастасии Ивлеевой и Элджея интересует общественность намного больше, чем их творчество. Поклонники пристально наблюдают за новыми снимками, передачами и поведением супругов, после чего пускают слухи о разводе или грядущем пополнении в семействе.

Однако в этот раз, кажется, действительно Анастасия ждет ребенка. Знакомый пары рассказал, как в последнее время изменилась жизнь теледивы. Мужчина считает, что Ивлеева находится на ранних сроках беременности.

«Странно, но Настя сразу же после Нового Года, резко отказалась от любого алкоголя, резко бросила все вредные привычки, сократила количество съемок, как мне кажется набрала пару килограммов, я не исключаю, что просто Настя беременна, а значит Элджей и Ивлеева скоро станут родителями», — рассказал приятель пары.

Кроме того, поклонники заметили, что Элджей стал более спокойным, а на его странице в Instаgram все чаще стали появляться фотографии с игрушками. Однако многие считают, что это совпадение. Ведь Ивлеева неоднократно говорила в интервью, что не считает главной целью в жизни замужество и рождение ребёнка.