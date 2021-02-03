Прилепин поддержал декриминализацию статьи 280 УК 

Многих в России не устраивает тот порядок, который тут установился в 1991 году. Начинаешь выступать против этого — и уже рискуешь нарваться на «экстремистскую» статью. Как ни парадоксально, государство и здесь ведёт себя как в известной поговорке о «последнем европейце» (политик переиначил фразу «правительство — единственный европеец в России». — NEWS.ru). С учётом того, что многие граждане приветствовали бы шаги, наоборот, в сторону ужесточения, поведение государства более чем похвально, — сказал писатель.