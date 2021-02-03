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Прилепин поддержал декриминализацию статьи 280 УК 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Прилепин поддержал декриминализацию статьи 280 УК
Фото: wikipedia.org
Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин поддержал вывод из Уголовного кодекса ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом Прилепин рассказал NEWS.ru.

Многих в России не устраивает тот порядок, который тут установился в 1991 году. Начинаешь выступать против этого — и уже рискуешь нарваться на «экстремистскую» статью. Как ни парадоксально, государство и здесь ведёт себя как в известной поговорке о «последнем европейце» (политик переиначил фразу «правительство — единственный европеец в России». — NEWS.ru). С учётом того, что многие граждане приветствовали бы шаги, наоборот, в сторону ужесточения, поведение государства более чем похвально, — сказал писатель.

Решение о декриминализации было принято по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года. На нём президент РФ Владимир Путин предложил ввести административную преюдицию статьи 280 УК РФ. Это означает, что за совершение деяния сначала следует административная ответственность, а уголовная наступает лишь при повторном совершении.
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Шоу-бизнес , Захар Прилепин , Владимир Путин , Совет по правам человека
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