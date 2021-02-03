Сын Фриске и Шепелева решил стать теннисистом

«Наверное, тому мальчику двенадцати лет все же очень хотелось играть и выигрывать. Так пусть сейчас за него это сделает бородатый дяденька. Любовь не прошла. Это великий спорт, он делает меня счастливым. Теперь вместе со мной на корте мой сын. Он сам захотел играть, я не уговаривал его. А это значит, что история продолжается».