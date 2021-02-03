Состояние здоровья Бузовой вызывало опасение у поклонников

Меньше двух недель назад Бузова с размахом отметила свое 35-летие, собрав на празднике несколько десятков друзей из мира шоу-бизнеса. Один из них заставил окружающих задуматься о здоровье Ольги.

После первой вечеринки для узкого круга друзей в фактический день рождения Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном . Разрыв она пережила нелегко, однако спустя несколько дней устроила уже новое торжество, на котором уже собрались десятки гостей. По неподтвержденным данным, на праздник телеведущая потратила несколько миллионов рублей.

Среди приглашенных присутствовал приятель Бузовой Гарик Мартиросян . Во время своего тоста в честь именинницы он напомнил, что вокальные данные Ольги далеки от Марии Каллас и Анны Нетребко , однако подчеркнул, что Бузова выделяется обаянием.

«Я, допустим, пою лучше, чем ты. Но кто я? У меня нет концертов, а у тебя есть!» — продолжил шутку комик.

После этого Мартиросян по какой-то причине сменил тему и заговорил о своем астигматизме, и собравшиеся вспомнили о том, что у самой Бузовой тоже непростая ситуация со зрением, об этом пишет «Собеседник».

По данным издания, показатель зрения певицы — минус семь, однако она пока никак не борется с этой ситуацией. Напомним, после расставания с Манукяном Ольга отправилась лечиться в одну из клиник в Московской области. По неподтвержденным данным, госпитализирована певица была из-за истощения.