Тарзан засудит любовницу за пикантное видео

В сентябре прошлого года Шульженко объявила на всю страну, что состоит в интимных отношениях с мужем Королевой. И даже показала мини фильм, главные роли в котором сыграли она сама и стриптизер.

Видео утех двух голых людей сняла подруга девушки Миломанова, которая позже попросила у певицы Королевой прощения за содеянное.

Сам Тарзан назвал ролик вмешательством в частную жизнь и заявил, что обратится за разбирательством в соответствующие органы. В новом интервью стриптизер уточнил, что процессуальные действия уже ведутся и «неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам».

«Одна мадам уже присела. Это все плохо отразилось на моей репутации. Испокон веков благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано», — заявил Глушко.

Под «одной мадам» он имел в виду Антонину Саввидес, которая вымогала у артиста 2 миллиона рублей за якобы имеющийся у нее видеокомпромат на стриптизера. Он обратился в полицию, женщину задержали, ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Тем временем Глушко не только не расстался с Королевой, как того ожидали их поклонники, а сделал ей новое предложение руки и сердца, подарив кольцо за $9 тысяч (почти 700 тысяч руб.).