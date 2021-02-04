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Москва

Дима Билан намерен уехать в Африку 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Дима Билан решил уехать из России в Африку
Фото: ТАСС
После отдыха на Мальдивах певец Дима Билан признался, что хочет уехать на африканский континент, который должен помочь ему найти «внутренний ритм». В Москве у Билана писать музыку не получается.

В Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо. Я пишу электронную музыку, наверное, для кого-то странную, но для меня интересную. И надеюсь, что Африка — именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм, — заявил в интервью «МК» Билан.

39-летний певец рассказал также, что жизнь у него «пёстрая и интересная», и ресурс придумывания и поисков чего-то нового у него ещё не иссяк.

Я пытаюсь искать новое: начиная от причёсок, заканчивая какими-то душевными переживаниями. И, наверное, причёски — это отражение этих переживаний, — добавил Билан.

Как писал NEWS.ru, Дима Билан кардинально сменил имидж, отдыхая на Мальдивах. Певец побрился налысо, чем напомнил поклонникам «злобного мужлана». Фанаты немало удивились происходящему, предположив, что это новая влюблённость так влияет на артиста. Певец всё чаще публикует странные сторис со звездой «Пацанок» Настей Петровой и выкладывает философские посты и неординарные видео в TikTok. На этот раз перемен певцу захотелось в самый разгар отдыха на Мальдивах, где он, по его словам, пребывает в полном одиночестве.
За последнее время артист два раза менял цвет волос. Сначала выбрал малиновый по совету звезды «Пацанок», а после — синий. Наголо артист тоже бреется не в первый раз. Три года назад Билан, по его заверениям, побрился ради «обновления» и съёмок в клипе.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дима Билан , Москва
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