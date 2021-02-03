Дочь Заворотнюк рассказала о страданиях из-за болезни матери 

Анна Заворотнюк заявила в Instagram, что не любит говорить на публике о болезни матери. Девушка подчеркнула, что ей гораздо легче, когда ее поддерживают, не задавая лишних вопросов.

Один из подписчиков поинтересовался у Анны, почему она в своем аккаунте никогда не говорит про маму. Он также спросил, не находится ли тема болезни актрисы Анастасии Заворотнюк под запретом.

«Потому что это очень больно и я боюсь сотрясать воздух», — ответила девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По ее словам, вести пустые разговоры в сложившейся ситуации нет никакого смысла, поскольку жалость ей не нужна. Она подчеркнула, что просто молится и верит в то, что мама будет здорова и всегда рядом.

«Я благодарна каждому из вас кто дает мне поддержку, добро и свет не задавая вопросов», — резюмировала Заворотнюк.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Заворотнюк в первый раз за полтора года прокомментировала тяжелое заболевание матери. Она заявила, что «мама очень тяжело болеет», но лечится. Все близкие люди, по ее словам, верят в лучшее и надеются, что болезнь удастся победить.