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Москва

Дочь Заворотнюк рассказала о страданиях из-за болезни матери 

Павел Тиунов 2 часа назад
Дочь Заворотнюк рассказала о страданиях из-за болезни матери
Фото: РИА Новости
Анна Заворотнюк заявила в Instagram, что не любит говорить на публике о болезни матери. Девушка подчеркнула, что ей гораздо легче, когда ее поддерживают, не задавая лишних вопросов.
Один из подписчиков поинтересовался у Анны, почему она в своем аккаунте никогда не говорит про маму. Он также спросил, не находится ли тема болезни актрисы Анастасии Заворотнюк под запретом.

«Потому что это очень больно и я боюсь сотрясать воздух», — ответила девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По ее словам, вести пустые разговоры в сложившейся ситуации нет никакого смысла, поскольку жалость ей не нужна. Она подчеркнула, что просто молится и верит в то, что мама будет здорова и всегда рядом.

«Я благодарна каждому из вас кто дает мне поддержку, добро и свет не задавая вопросов», — резюмировала Заворотнюк.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Заворотнюк в первый раз за полтора года прокомментировала тяжелое заболевание матери. Она заявила, что «мама очень тяжело болеет», но лечится. Все близкие люди, по ее словам, верят в лучшее и надеются, что болезнь удастся победить.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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