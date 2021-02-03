Вдова Грачевского напала на звезду «Пусть говорят» 

Актриса Екатерина Белоцерковская напала на звезду шоу «Пусть говорят» Мариану Саид Шах. Об этом последняя сама рассказала «Собеседнику».

28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января врачи перевели его в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. 14 января стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.

Вчера на Первом канале был показан посвященный ему эпизод шоу «Пусть говорят». Белоцерковская и Саид Шах приняли в нем участие. В ходе него Саид Шах, которая дружила с Грачевским, заговорила о его 37-летнем внебрачном сыне.

Сразу после окончания съемок еще в студии она подошла к Белоцерковской и пожала ей руку. Та ей ничего не сказала, однако за кулисами вместе с неизвестным молодым человеком прижала Саид Шах к стенке, стала махать руками и упрекать в том, что та подняла тему внебрачного сына.

«Я думала, что меня изобьют!» — пожаловалась Саид Шах.

Она рассказала, что сотрудники Первого канала погасили конфликт. Также она призналась, что не ожидала подобного отношения к себе со стороны Белоцерковской, и высказала мнение, что Грачевский был бы недоволен ее поведением.