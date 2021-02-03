Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Вдова Грачевского напала на звезду «Пусть говорят» 

Артём Кульша 2 часа назад
Вдова Грачевского напала на звезду «Пусть говорят»
Фото: ТАСС
Актриса Екатерина Белоцерковская напала на звезду шоу «Пусть говорят» Мариану Саид Шах. Об этом последняя сама рассказала «Собеседнику».
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января врачи перевели его в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. 14 января стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
Вчера на Первом канале был показан посвященный ему эпизод шоу «Пусть говорят». Белоцерковская и Саид Шах приняли в нем участие. В ходе него Саид Шах, которая дружила с Грачевским, заговорила о его 37-летнем внебрачном сыне.
Сразу после окончания съемок еще в студии она подошла к Белоцерковской и пожала ей руку. Та ей ничего не сказала, однако за кулисами вместе с неизвестным молодым человеком прижала Саид Шах к стенке, стала махать руками и упрекать в том, что та подняла тему внебрачного сына.

«Я думала, что меня изобьют!» — пожаловалась Саид Шах.

Она рассказала, что сотрудники Первого канала погасили конфликт. Также она призналась, что не ожидала подобного отношения к себе со стороны Белоцерковской, и высказала мнение, что Грачевский был бы недоволен ее поведением.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Голодные белые медведи вышли к людям
00:41
Голодные белые медведи вышли к людям
Происшествия
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение