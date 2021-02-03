Джоли рассказала о тяжелых годах, возрасте и материнстве 

«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Это медленно возвращается, как тает лед и кровь наполняет мое тело. Но меня там нет. Я еще не пришла. Но я надеюсь, это случится», — рассказала Джоли британскому журналу Vogue.
«Я чувствую себя гораздо более комфортно в свои сорок лет, чем когда была моложе. Может быть, потому что … Я не знаю … может быть, потому, что моя мама прожила не очень долго, так что в возрасте есть что-то такое, что кажется мне победой, а не поводом для печали», — предположила актриса.
«Я никогда не умела сидеть спокойно. Хотя я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла себя в образе Джейн Гудолл (британский приматолог, этолог, антрополог — прим.ред.), путешествующей где-то посреди джунглей. Я не представля ла себя матерью в традиционном смысле. Я чувствую, что мне не хватает навыков, чтобы быть традиционной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим, потому что дети довольно самостоятельны, и они помогают мне, но я совсем не хороша в этом. Я чувствую, что мы команда. Может быть, это звучит банально, но ты любишь и стараешься, и даже если ты сожжешь яичницу, это не имеет значения в итоге », — добавила Джоли.