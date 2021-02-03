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Джоли рассказала о тяжелых годах, возрасте и материнстве 

Мир24 1 час назад
Джоли рассказала о тяжелых годах, возрасте и материнстве
Фото: ТАСС
Актриса Анджелина Джоли рассказала о семейном счастье и восприятии себя 45-летней. Она призналась о тяжелых годах для ее семьи, которая постепенно оживает, набирается жизни.

«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Это медленно возвращается, как тает лед и кровь наполняет мое тело. Но меня там нет. Я еще не пришла. Но я надеюсь, это случится», — рассказала Джоли британскому журналу Vogue.

Актриса также заметила, что комфортно чувствует себя в своем возрасте и не горюет о молодости или старости.

«Я чувствую себя гораздо более комфортно в свои сорок лет, чем когда была моложе. Может быть, потому что … Я не знаю … может быть, потому, что моя мама прожила не очень долго, так что в возрасте есть что-то такое, что кажется мне победой, а не поводом для печали», — предположила актриса.

Анджелина также рассказала, что всегда была чужда традиционному образу матери-домоседки, и некоторых ее черт ей очень недостает.

«Я никогда не умела сидеть спокойно. Хотя я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла себя в образе Джейн Гудолл (британский приматолог, этолог, антрополог — прим.ред.), путешествующей где-то посреди джунглей. Я не представля ла себя матерью в традиционном смысле. Я чувствую, что мне не хватает навыков, чтобы быть традиционной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим, потому что дети довольно самостоятельны, и они помогают мне, но я совсем не хороша в этом. Я чувствую, что мы команда. Может быть, это звучит банально, но ты любишь и стараешься, и даже если ты сожжешь яичницу, это не имеет значения в итоге », — добавила Джоли.

В январе папарацци заметили дочь Анджелины Джоли, которая передумала быть мальчиком. Старшая биологическая дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли кардинально сменила имидж и похоже на девочку-подростка.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Джейн Гудолл
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