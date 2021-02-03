Джоли рассказала о тяжелых годах, возрасте и материнстве 

Актриса Анджелина Джоли рассказала о семейном счастье и восприятии себя 45-летней. Она призналась о тяжелых годах для ее семьи, которая постепенно оживает, набирается жизни.

«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Это медленно возвращается, как тает лед и кровь наполняет мое тело. Но меня там нет. Я еще не пришла. Но я надеюсь, это случится», — рассказала Джоли британскому журналу Vogue.

Актриса также заметила, что комфортно чувствует себя в своем возрасте и не горюет о молодости или старости.

«Я чувствую себя гораздо более комфортно в свои сорок лет, чем когда была моложе. Может быть, потому что … Я не знаю … может быть, потому, что моя мама прожила не очень долго, так что в возрасте есть что-то такое, что кажется мне победой, а не поводом для печали», — предположила актриса.

Анджелина также рассказала, что всегда была чужда традиционному образу матери-домоседки, и некоторых ее черт ей очень недостает.