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Москва

Марию Максакову не пустили на кладбище 

Свободная пресса 26 минут назад
Марию Максакову не пустили на кладбище
Фото: РИА Новости
Мария Максакова, которая недавно вернулась в Россию, захотела посетить свою покойную бабушку, однако ее не пустили на кладбище.
Звезда не знала, что Введенское кладбище открыто для посетителей только до 17 часов, и приехала за 5 минут до закрытия.

«Охранники в категоричной форме сказали мне приходить в другой день. Как я их не просила, они были неумолимы», — заявила Максакова.

Максакова решила приехать на могилу к бабушке в другой день. Однако оставаться в России надолго она не собирается. Как только певица уладит все дела, она уедет в США, пишет Утро.ru.
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Шоу-бизнес , Мария Максакова-Игенбергс , США
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