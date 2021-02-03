Марию Максакову не пустили на кладбище 

Мария Максакова , которая недавно вернулась в Россию , захотела посетить свою покойную бабушку, однако ее не пустили на кладбище.

Звезда не знала, что Введенское кладбище открыто для посетителей только до 17 часов, и приехала за 5 минут до закрытия.

«Охранники в категоричной форме сказали мне приходить в другой день. Как я их не просила, они были неумолимы», — заявила Максакова.

Максакова решила приехать на могилу к бабушке в другой день. Однако оставаться в России надолго она не собирается. Как только певица уладит все дела, она уедет в США, пишет Утро.ru.