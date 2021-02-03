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Москва

Бывшая Джигарханяна сфотографировалась в полупрозрачном платье 

Елена Прошина 1 час назад
Бывшая Джигарханяна сфотографировалась в полупрозрачном платье
Фото: РИА Новости
Экс-супруга Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская восхитила подписчиков в Instagram фотографиями, в которых предстала в "идеально женственном" образе. По мнению поклонников, фотосессии получилась очень удачной.
Серия фото появилась в соцсети 1 февраля. На снимках пианистка изображена в черном полупрозрачном платье с цветами. Кокетливый образ дополнила будто случайно слетевшая с плеча лямка.

«Дело было вечером, Делать было нечего…», — написала Цымбалюк-Романовская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики бывшей жены Джигарханяна пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что фото получились естественными, нежными и невероятно милыми.

«Воплощение женственности!» — написала salocika.

«Очень круто! WOW!» — признался pavelignatyev.

«Девочка-девочка», — отметила kruglana542017.

«Видна не только красота, но и внутреннее содержание, которое тоже умно и красиво», — констатировал sergeipuchko.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Виталину Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за клип, на который ее вдохновила смерть актера. Дебютная музыкальная работа пианистки называется «На краю земли». Цымбалюк-Романовская исполнила песню вместе с Маргаритой Быстряковой. В клипе экс-супруга Джигарханяна прогуливается по Москве у православного храма и поет о месте, где «не бывал дьявол», «живет ветер и холодный свет» и «звонит колокол».
Работа выполнена черно-белых тонах. В комментариях подписчики обвинили экс-супругу Джигарханяна, в «попытках хайпануть», «плясках на костях», и «бесстыдном пиаре». Примечательно, что в настоящее время подобных сообщений под видео в YouTube уже нет. Скорее всего Цымбалюк-Романовская удаляет негативные отзывы, предположили журналисты.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Маргарита Быстрякова , Армен Джигарханян
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