«Все будет!»: Ермакова объявила о начале кастингов в шоу «Дом-2» 

По словам Ермаковой, руководство собрало кастинг-службу и рассказало, что шоу будет продолжаться.

«Мне приятно поделиться с вами, кто радовался и грустил по «Дому-2»…Все будет, ребята!» — заявила она.

Она отметила, что пока неизвестно, когда будет первый эфир и отказалась говорить, на каком канале будет выходить шоу. При этом уточнила, что это «не интернет-канал».

Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу.