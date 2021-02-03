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Москва

«Все будет!»: Ермакова объявила о начале кастингов в шоу «Дом-2» 

Елена Прошина 1 час назад
«Все будет!»: Ермакова объявила о начале кастингов в шоу «Дом-2»
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2», а ныне сотрудница кастинг-службы шоу, Надежда Ермакова заявила, что съемки программы будут продолжены. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По словам Ермаковой, руководство собрало кастинг-службу и рассказало, что шоу будет продолжаться.

«Мне приятно поделиться с вами, кто радовался и грустил по «Дому-2»…Все будет, ребята!» — заявила она.

Она отметила, что пока неизвестно, когда будет первый эфир и отказалась говорить, на каком канале будет выходить шоу. При этом уточнила, что это «не интернет-канал».
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу.
В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры. Позднее стало известно, что создатель «Дома-2» продюсер Валерий Комиссаров хочет выкупить права на шоу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Комиссаров , Александр Расторгуев , Надежда Ермакова
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