«Все будет!»: Ермакова объявила о начале кастингов в шоу «Дом-2» 

Бывшая участница «Дома-2», а ныне сотрудница кастинг-службы шоу, Надежда Ермакова заявила, что съемки программы будут продолжены. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По словам Ермаковой, руководство собрало кастинг-службу и рассказало, что шоу будет продолжаться.
«Мне приятно поделиться с вами, кто радовался и грустил по «Дому-2»…Все будет, ребята!» — заявила она.
Она отметила, что пока неизвестно, когда будет первый эфир и отказалась говорить, на каком канале будет выходить шоу. При этом уточнила, что это «не интернет-канал».
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу.
В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры. Позднее стало известно, что создатель «Дома-2» продюсер Валерий Комиссаров хочет выкупить права на шоу.