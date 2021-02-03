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Москва

Глоба рассказала о тайных требованиях на «Давай поженимся!» 

Елена Прошина 1 час назад
Глоба рассказала о тайных требованиях на «Давай поженимся!»
Фото: Youtube
Экс-ведущая «Давай поженимся!» Тамара Глоба заявила, что покинула передачу из-за требования ругаться со всеми вокруг. Об этом сообщает «СтарХит».
Глоба составляла астрологические прогнозы для участников «Давай поженимся!» в 2015-2018 годах.

«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу», — заявила она.

По словам Глобы, в первые два года она делала карту для каждого участника программы вручную, но затем стала пользоваться программой, так как охватить 16–20 человек за выпуск было непросто.
Она отметила, что нередко герой программы выбирал себе в качестве партнера «антипода», но такие пары со временем распадались.
Как сообщал «Рамблер», ранее Василиса Володина, сменившая Глобу в «Давай поженимся!», заверила зрителей, что среди героев программы нет специально приглашенных актеров.
Одна из подписчиц Володиной предположила, что вся программа — постановка. Ведущая в ответ напомнила, что передача выходит уже 11 лет ежедневно. По ее словам, необходимое количество актеров для съемок найти бы не удалось.
Другая пользовательница спросила у ведущей, почему среди участников программы так много «неадекватных людей».

«Ужасно, но это наша жизнь. Эти люди вокруг нас и среди нас. И они такие же люди, как и мы. Давай поженимся это срез общества», — объяснила Володина (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Комментарии
Шоу-бизнес , Василиса Володина , Тамара Глоба
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