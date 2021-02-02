«Боль»: Солнцев поделился шокирующими подробностями своей жизни 

По словам шоумена Гогена Солнцева, его мать жалела, что не сделала аборт, когда была им беременна. Об этом Солнцев рассказал в своей книге «Боль, изгнание или вниз по лестнице, ведущей вверх», цитаты из которой привела «Экспресс-газета»

В своем биографическом произведении Солнцев отметил, что его отец «был женат до мамы и еще многократно после развода с ней».

«По обрывкам рассказов дальних родственников, моему старшему сводному брату много-много лет, и он какой-то священнослужитель, а какая-то из сестер стала врачом», — написал он.

При этом со своими братьями и сестрами шоумен не знаком, так как «мама не разрешила».

«Она наверняка сразу поняла, что никакой долгой жизни с этим мужчиной ей не светит, и поэтому, когда узнала о своей беременности, решила сделать аборт. Она сама мне в детстве миллион раз об этом говорила и всегда в контексте сожаления: «Эх, почему я тогда послушалась твоего отца и не пошла в больницу?»… Понимаете? И я рос с этим!» — рассказал Гоген Солнцев.

По его словам, после развода родителей его воспитывали бабушка и тетя. Смерть бабушка, которая ушла из жизни, когда Солнцеву было 15 лет, стала для него самой страшной потерей в жизни.

«Рамблер» писал, что Гоген Солнцев известен своей бурной семейной жизнью. Он женат на пенсионерке Екатерине Терешкович . Семейная пара регулярно оказывается в центре скандалов. Так, во время празднования дня рождения Солнцева его жена напилась и стала танцевать голой на столе. Позднее Терешкович рассказала журналистам, что в произошедшем виновата ее дочь Полина, которая сидела рядом и постоянно подливала ей алкоголь.

Пенсионерка также выразила желание после произошедшего уйти в монастырь. Она подчеркнула, что каждый день ходит в храмы в попытке с помощью религии преодолеть свою зависимость от алкоголя.