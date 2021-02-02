Белоцерковская рассказала о судьбе наследства Грачевского 

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о судьбе наследства покойного мужа.

У Грачевского остались четверо детей — взрослые сын и дочь от первого брака, 8-летняя Василиса от второго брака с Анной Панасенко и 10-месячный Филипп от третьей жены Екатерины Белоцерковской.

Белоцерковская заверила, что никто из наследников режиссера не будет обижен.

«Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы», — заявила она в эфире программы «Пусть говорят».

Последняя любовь худрука «Ералаша» рассказала также, что вопреки расхожему мнению, ее супруг не был богатым человеком. Все свои средства он вкладывал в развитие «Ералаша», но последнее время его дела шли не очень хорошо.

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом. По данным издания «Дни.ру», своей семье Грачевский оставил особняк площадью 300 квадратных метров и 17 соток земли в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Также в наследство Грачевского входит трехкомнатная квартира на улице Гиляровского стоимостью около 17 миллионов рублей. Кроме того, наследникам Грачевского достанутся авторские права на «Ералаш» и доходы от трансляции киножурнала по телевизору.