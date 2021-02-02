Дочь Заворотнюк рассказала об избраннике 

Анна Заворотнюк рассказала подписчикам в Instagram о своем молодом человеке. Оказалось, что дочь актрисы связана отношениями уже на протяжении шести последних лет.

Анна решила пообщаться с поклонниками в сториз, предложив им задавать интересующие вопросы. Один из первых подписчиков попросил девушку рассказать об избраннике.

«Мы познакомились в университете Нью-Йорка. Вместе уже шесть лет» — написала Заворотнюк (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом в следующем посте она подчеркнула, что ее молодой человек не американец, он из Москвы, «просто учился за границей».