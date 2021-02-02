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Москва

Дочь Заворотнюк рассказала об избраннике 

Елена Прошина 1 час назад
Дочь Заворотнюк рассказала об избраннике
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк рассказала подписчикам в Instagram о своем молодом человеке. Оказалось, что дочь актрисы связана отношениями уже на протяжении шести последних лет.
Анна решила пообщаться с поклонниками в сториз, предложив им задавать интересующие вопросы. Один из первых подписчиков попросил девушку рассказать об избраннике.

«Мы познакомились в университете Нью-Йорка. Вместе уже шесть лет» — написала Заворотнюк (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом в следующем посте она подчеркнула, что ее молодой человек не американец, он из Москвы, «просто учился за границей».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что падчерица Ивана Урганта Эрика Ккнадзе, которая в настоящее время живет в США, начала встречаться с афроамериканцем. Снимком с возлюбленным девушка поделилась с подписчиками в соцсети. Фотография была опубликована в сториз аккаунта Эрики в Instagram. На снимке девушка изображена рядом с темнокожим молодым человеком, который целует её в щеку. При этом фотография была украшена розовыми сердечками. Эрике 20 лет. Девушка — старшая наследница жены телеведущего Натальи Кикнадзе от первого брака с предпринимателем из Санкт-Петербурга Теймуразом Куталия. При этом подчеркивается, что Ургант не раз называл Эрику своей дочерью, которую готов во всем поддерживать.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе , Анна Заворотнюк
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