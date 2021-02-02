Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Избиения и шантаж: Максакова рассказала о жизни с Тюриным 

Елена Прошина 1 час назад
Избиения и шантаж: Максакова рассказала о жизни с Тюриным
Фото: РИА Новости
Криминальный авторитет Владимир Тюрин сделал все, чтобы разрушить карьеру матери своих детей, оперной певицы Марии Максаковой, поднимал на нее руку и шантажировал сыном. Об этом сама Максакова рассказала в программе «Судьба человека».
По словам певицы, ее роман с Тюриным начинался очень красиво, он ухаживал и добивался ее, носил на руках. Однако после рождения сына все изменилось: избранник певицы потребовал, чтобы она сидела дома с ребенком, и начал поднимать на нее руку.
Особенно сложной ситуация стала после того, как Максакова начала работать в Мариинском театре.

«Это был новый этап в моей карьере, меня ставили во все спектакли, давали хорошие роли. Как-то меня пригласили на фестиваль во Владикавказе, а Тюрин устроил мне ночную встряску», — рассказала артистка, отметив, что из-за целенаправленного удара у нее оказались сломаны два ребра, но на фестивале она все же спела.

По словам певицы, Тюрин «сделал все, чтобы ее карьеры не было», а также шантажировал ее сыном.

«Как только Владимиру что-то не нравилось, он забирал сына, увозил его в неизвестном направлении и ждал, пока я извинюсь и понервничаю. Говорил, что в следующий раз буду искать еще дольше. Но рождение второго ребенка помогло мне. Люся кричала без остановки. Она меня своим криком спасла — не будет же Владимир забирать грудного ребенка!» — заявила она.

Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. На днях певица впервые за несколько лет приехала в Москву. В программе «Судьба человека» она пожаловалась на сложные отношения с матерью, заявив, что, отрекшись от нее, та поступила хуже деревенской бабы.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Тюрин , Мария Максакова-Игенбергс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение