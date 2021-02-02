Избиения и шантаж: Максакова рассказала о жизни с Тюриным 

По словам певицы, ее роман с Тюриным начинался очень красиво, он ухаживал и добивался ее, носил на руках. Однако после рождения сына все изменилось: избранник певицы потребовал, чтобы она сидела дома с ребенком, и начал поднимать на нее руку.

Особенно сложной ситуация стала после того, как Максакова начала работать в Мариинском театре.

«Это был новый этап в моей карьере, меня ставили во все спектакли, давали хорошие роли. Как-то меня пригласили на фестиваль во Владикавказе, а Тюрин устроил мне ночную встряску», — рассказала артистка, отметив, что из-за целенаправленного удара у нее оказались сломаны два ребра, но на фестивале она все же спела.

По словам певицы, Тюрин «сделал все, чтобы ее карьеры не было», а также шантажировал ее сыном.

«Как только Владимиру что-то не нравилось, он забирал сына, увозил его в неизвестном направлении и ждал, пока я извинюсь и понервничаю. Говорил, что в следующий раз буду искать еще дольше. Но рождение второго ребенка помогло мне. Люся кричала без остановки. Она меня своим криком спасла — не будет же Владимир забирать грудного ребенка!» — заявила она.

Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. На днях певица впервые за несколько лет приехала в Москву. В программе «Судьба человека» она пожаловалась на сложные отношения с матерью, заявив, что, отрекшись от нее, та поступила хуже деревенской бабы.