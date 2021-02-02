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Москва

Максакова рассказала об избиении гражданским мужем 

Вероника Полынина 1 час назад
Максакова рассказала об избиении гражданским мужем
Фото: кадр видео youtube.com
Мария Максакова рассказала, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин бил ее и заставлял отказаться от карьеры певицы.
Недавно вернувшаяся в Москву экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова стала героиней программы «Судьба человека», в ходе которой рассказала об отношениях с отцом ее старших детей, бизнесменом и криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.
По словам Максаковой, впервые Тюрин увидел ее по телевизору в передаче «Пока все дома» и стал буквально преследовать ее, оказывая знаки внимания и добиваясь взаимности.
Мария рассказала, что первое время жила с влиятельным любовником как в сказке, но все изменилось после рождения сына.

«Владимир сделал все, чтобы моей карьеры не было. Я, по его словам, должна была сидеть с ребенком дома…», — призналась она.

По словам Марии, он неоднократно «распускал руки», «швырял» ее, после чего она ходила с синяками, ссадинами и выдранными волосами. А однажды Тюрин сломал супруге два ребра, чтобы она не смогла выступить на фестивале.
Кроме того, Владимир шантажировал певицу сыном. Если ему что-то не нравилось, он забирал сына, увозил его в неизвестном направлении и ждал, пока Мария извинится и сделает так, как он хочет.
Как писал «Рамблер», Мария Максакова родила от Владимира Тюрина сына Илью и дочь Людмилу. В 2015 году Максакова вышла замуж за депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а в 2016-м эмигрировала с ним на Украину. В апреле 2016 года у Максаковой и Вороненкова родился сын Иван. Старшие дети певицы остались с отцом и проживают с ним до сих пор. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Тюрин , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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