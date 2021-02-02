Максакова рассказала об избиении гражданским мужем 

Недавно вернувшаяся в Москву экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова стала героиней программы «Судьба человека» , в ходе которой рассказала об отношениях с отцом ее старших детей, бизнесменом и криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.

По словам Максаковой, впервые Тюрин увидел ее по телевизору в передаче «Пока все дома» и стал буквально преследовать ее, оказывая знаки внимания и добиваясь взаимности.

Мария рассказала, что первое время жила с влиятельным любовником как в сказке, но все изменилось после рождения сына.

«Владимир сделал все, чтобы моей карьеры не было. Я, по его словам, должна была сидеть с ребенком дома…», — призналась она.

По словам Марии, он неоднократно «распускал руки», «швырял» ее, после чего она ходила с синяками, ссадинами и выдранными волосами. А однажды Тюрин сломал супруге два ребра, чтобы она не смогла выступить на фестивале.

Кроме того, Владимир шантажировал певицу сыном. Если ему что-то не нравилось, он забирал сына, увозил его в неизвестном направлении и ждал, пока Мария извинится и сделает так, как он хочет.