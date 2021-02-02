«Потрясающая»: Серябкина в белье взбудоражила поклонников 

На фотографии, которой артистка поделилась с подписчиками, она сидит в кресле в белом топе и трусах с завышенной талией. При этом сквозь ткань хорошо видны очертания груди Серябкиной.

Пользователи соцсети в комментариях к записи восхитились фигурой певицы, отметив, что и сам снимок очень интересный.

«Потрясающая!» — написала seryabkina_love__.

«Господи, тут все просто идеально!» — уверен kovalekti.

«Экстравагантная», — считает _tokhir.

«Фото классное. Обычное такое, простое, как из общаги, но в то же время такое секси!» — отметила irina_tts.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram похвалили экс-солистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину за публикацию эротичного фото в соцсети. Певица предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на ней не оказалось ни одного предмета одежды. Пользователи заявили, что «жаркие» снимки выглядят сексуально и при этом ничуть не пошло.