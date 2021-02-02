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Москва

Шурыгина показала увеличенную грудь 

Елена Прошина 1 час назад
Шурыгина показала увеличенную грудь
Фото: Кадр из программы "Пусть говорят"
Телезвезда Диана Шурыгина показала увеличенную грудь. Об этом сообщает «Моя Москва.онлайн».
Шурыгина, как сообщал «Рамблер», прославилась рассказами о собственном изнасиловании на ток-шоу. Некоторое время назад стало известно, что она сделала операцию по увеличению размера груди. С тех пор Шурыгина регулярно демонстрирует ее в своем закрытом инстаграме.
На днях она опубликовала фотографии с отдыха в Дубае, на которых позирует в купальнике. В подписи к ним она сообщила, что период восстановления после пластической операции занял несколько недель, а сейчас грудь выглядит очень натурально.
Год назад, как сообщал «Рамблер», Шурыгина провела сессию «вопрос/ответ» с подписчиками, в ходе которой рассказала, что ее рост — 169 сантиметров, вес — 47 килограммов; что у нее проколоты мочки, хрящ и козелок ушей, язык, губа и пупок; что всего у нее было 15 сексуальных партнеров (10 мужчин и пять женщин); что ее любимая поза в сексе — поза наездницы; что больше других человеческих качеств ценит доброту, честность и ненавязчивость.
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Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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