Шурыгина показала увеличенную грудь 

Шурыгина, как сообщал «Рамблер», прославилась рассказами о собственном изнасиловании на ток-шоу. Некоторое время назад стало известно, что она сделала операцию по увеличению размера груди. С тех пор Шурыгина регулярно демонстрирует ее в своем закрытом инстаграме.

На днях она опубликовала фотографии с отдыха в Дубае, на которых позирует в купальнике. В подписи к ним она сообщила, что период восстановления после пластической операции занял несколько недель, а сейчас грудь выглядит очень натурально.

Год назад, как сообщал «Рамблер», Шурыгина провела сессию «вопрос/ответ» с подписчиками, в ходе которой рассказала, что ее рост — 169 сантиметров, вес — 47 килограммов; что у нее проколоты мочки, хрящ и козелок ушей, язык, губа и пупок; что всего у нее было 15 сексуальных партнеров (10 мужчин и пять женщин); что ее любимая поза в сексе — поза наездницы; что больше других человеческих качеств ценит доброту, честность и ненавязчивость.