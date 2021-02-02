Зрители осудили Корчевникова за приглашение Максаковой 

Появление в программе «Судьба человека» оперной певицы Марии Максаковой вызвало резкое осуждение зрителей. Они обвинили ведущего программы Бориса Корчевникова в том, что он пригласил «ненавистницу России».
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. На днях певица впервые за несколько лет приехала в Москву. В программе «Судьба человека» она пожаловалась на сложные отношения с матерью, заявив, что, отрекшись от нее, та поступила хуже деревенской бабы.
Своим мнением о программе «Судьба человека», посвященной Марии Максаковой, зрители поделились под постом Бориса Корчевникова в Instagram.
«Во дела! Столько лила грязи на всех, а теперь чего-то ждёт?! Нахалка», — заявила al.la7287.
«Эта дамочка не достойна такой программы!» — уверена slabukhoelena.
«Да уж, Корчевников! Нашли тему… Зачем она на Российском ТВ? Покажите достойных людей врачей, военных. Какой пример с неё взять? Как не любить свою Родину?» — поинтересовался taranovi05.
«Эта персона для многих будет в памяти ненавистником России и всех русских. Очень странный выбор. Очень печально видеть таких персон в Вашей программе», — отметила alenaevstigneevs.