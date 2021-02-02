Бузова ответила матери Давы 

Мать певца Давида «Давы» Манукяна Анна невоспитанная. На это, как сообщает «Утро.ру», намекнула бывшая девушка Давы певица Ольга Бузова.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Бузова и Дава начали встречаться. В январе 2020-го певица объявила, что они расстались. Она назвала Манукяна чудовищем и обвинила в том, что тот творил страшные и непонятные вещи, бил ее, плевал в лицо и оскорблял.
После этого мать певца назвала Бузову алкоголичкой и девушкой легкого поведения и обвинила в том, что та довела свою сестру до инсульта.
«У каждого свое воспитание! Или его отсутствие…» — ответила Бузову пользователю инстаграма на вопрос о словах Анны Манукян.
Она заверила, что ее родители никогда бы не позволили себе подобным образом выражаться о ее бывших молодых людях. Певица добавила, что ее родные знают, как вел себя Дава по отношению к ней.
В августе средства массовой информации сообщали, что Бузова могла поссориться с Давой из-за того, что тот записал песню с певцом Филиппом Киркоровым раньше нее.