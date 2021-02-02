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Москва

Волочкова объявила о распродаже своих элитных квартир 

Lenta.ru 1 час назад
Волочкова объявила о распродаже своих элитных квартир
Фото: РИА Новости
Российская балерина Анастасия Волочкова объявила о распродаже своих квартир в элитном жилом комплексе в Астрахани. Об этом она написала в своем Instagram.
Артистка сообщила, что из ЖК «Паруса» открывается прекрасный вид на Волгу и набережную, а рядом находится кремль, где можно прогуляться «по местным и аккуратным улочкам».

«Одну квартиру я оставлю себе. На несколько квартир уже есть покупатели. Остальные, верю, найдут своих хозяев. Будем соседями», — добавила балерина и оставила контакты риелторского агентства для интересующихся.

Речь идет о 20 (по некоторым данным, 22) объектах площадью от 50 до 150 квадратных метров, которые Волочкова отсудила у бывшего мужа Игоря Вдовина. Он вложил три миллиона долларов экс-супруги в строительство комплекса, но деньги ей не вернул.
Во время пандемии коронавируса у балерины начались проблемы с финансами. По ее словам, «расходы очень большие», а «красивое имущество надо содержать», поэтому было принято решение избавиться от лишней недвижимости. Также артистка хочет открыть собственный театр, для чего ей понадобятся деньги.
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Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Астраханская Область , Астрахань
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