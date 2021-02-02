Пригожин высказался о запрете фильмов Marvel 

«Мы ничего не можем, потому что не умеем больше ничего кроме как воровать деньги. Мы не создаем, не строим. Рожденный брать давать не может. Нужно вкладывать, не жалеть, бороться, терять, делать лучшее. Фраерская жадность мешает нам развиваться. Алчность. Больший урон нашим подросткам никто не нанесет, чем мы сами», — резюмировал Иосиф Пригожин.