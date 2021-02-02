Пригожин высказался о запрете фильмов Marvel 

Запрещать фильмы Marvel бессмысленно, России нужно предлагать подросткам «другой путь». Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин, комментируя сообщения о том, что Marvel собирается снять фильм о супергерое-гее.
«Мне кажется, что мы должны жить иначе. Любой фильм будет навязывать свои правила, нормы. Мы должны этому противостоять, не пытаясь бороться с этим, а просто предлагая другой путь, и такими аргументами спасти свою нацию», — заявил Пригожин РИА ФАН.
По словам продюсера, россияне «должны личным примером воспитывать подрастающее поколение» и предоставлять детям альтернативное мнение. Однако производить фильмы, которые могли бы соперничать с голливудскими по популярности у молодежи, в России не умеют из-за «фраерской жадности».
«Мы ничего не можем, потому что не умеем больше ничего кроме как воровать деньги. Мы не создаем, не строим. Рожденный брать давать не может. Нужно вкладывать, не жалеть, бороться, терять, делать лучшее. Фраерская жадность мешает нам развиваться. Алчность. Больший урон нашим подросткам никто не нанесет, чем мы сами», — резюмировал Иосиф Пригожин.
Ранее, как писал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров написал на Иосифа Пригожина заявление в полицию. Обращение связано с публичными заявлениями Пригожина, в одном из которых он пообещал треснуть Шнурова по башке. Высказывание Пригожина будут проверять по статье 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью». В ответ представители Иосифа Пригожина пригрозили Шнуру заявлением о заведомо ложном доносе.