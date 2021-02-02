Комиссаров предрек провал обновленному шоу «Дом-2» 

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров предрек провал обновленному шоу. Об этом он заявил «Телепрограмме»

После закрытия «Дома-2» телеканалом ТНТ Комиссаров предлагал выкупить права на него и возродить шоу в новом формате. Продюсер уверен, что только он знает секрет успеха «Дома-2».

«Если они возобновят сейчас съемки без моего участия, как продюсера и автора, то их ждет стопроцентный провал, неминуемый, быстрый и позорный», — заявил Комиссаров.

По его мнению, для того, чтобы зрительский интерес к «Дому-2» возрос, недостаточно просто поменять участников.

«Зрителей надо постоянно удивлять, но, самое главное, шоу должно быть воспроизводимо. Нужно мыслить стратегически и понимать, что будет на проекте через полгода и год», — уверен создатель самого долгоиграющего реалити-шоу страны.

Комиссаров отметил, что картинка в кадре должна быть настоящей, а не нарисованной, и не каждому телевизионщику дано создать такую.

«Если ты не умеешь играть, у тебя вместо Бетховена выйдет хреновина», — заметил он.

По мнению продюсера, если «Дом-2» в последние годы не был интересен зрителям ТНТ, шансов на то, что он будет интересен зрителям другого канала, еще меньше.

Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры. 2 февраля бывшая участница «Дома-2», а ныне сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова заявила, что съемки программы будут продолжены. В свою очередь, бывший участник шоу Рустам Солнцев со ссылкой на источники заявил, что обновленный «Дом-2» будет выходить на телеканале «СТС Love».