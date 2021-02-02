Воеводина рассказала об испорченном лице из-за уколов красоты 

Победительница конкурса «Мисс Москва 2015» призналась, что рано попробовала уколы красоты и даже какое-то время злоупотребляла ими.

По словам 27-летней Оксаны, вместо инъекций ей стоило бы лучше спать, меньше нервничать и более сбалансированно питаться.

«Чем раньше девушка воспользуется уколами красоты, тем быстрее она состарится и тем сложнее ей будет в будущем как-то исправить ситуацию. Из-за этих уколов мышцы лица перестают работать. Поэтому, как только действие активных веществ заканчивается, кожа лица становится дряблой и словно обваливается», — написала Воеводина в Instagram.

Она отметила, что из-за увлечения уколами сейчас ей приходится чаще прибегать к услугам косметологов — делать массаж лица и маски.

Воеводина посоветовала молодым девушкам сохранять молодость кожи с помощью гимнастики для лица, масок и массажей, а к инъекциям прибегать как можно позже. По ее словам, если начать колоть ботокс в 20 с небольшим, в 30 «колоть будет уже некуда».

Как ранее сообщал «Рамблер», Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе 2019 года Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая того же года у них родился сын, а в июне Мухаммад развелся с русской женой по законам шариата, не уведомив ее об этом.