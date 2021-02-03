Агата Муцениеце отреагировала на слухи о пластической операции 

Актриса Агата Муцениеце высказалась по поводу слухов о том, что она прибегала к помощи пластического хирурга.

Агата Муценице в одном из последних интервью высказалась по поводу слухов о том, что она делала пластические операции. Оказалось, фанаты не верят, что артистке удается поддерживать красоту без хирургического вмешательства. По словам звезды, она очень удивлена подобными подозрениями поклонников.

— Я удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры, — цитирует актрису интернет-издание "Красота и здоровье".

Как отметила знаменитость, ей лестно, когда люди делают ей комплименты, касающиеся внешнего вида. Однако, по словам Муцениеце, никаких "особых секретов" в поддержании красоты у нее нет.

По мнению актрисы, очень важно то, на какой возраст человек себя чувствует. Якобы именно это ощущение и отражается на его внешности.

— Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег), — подытожила звезда.

Кроме того, Агата Муцениеце подчеркнула, что боится делать уколы красоты. Она считает, что может поддерживать молодость при помощи правильного питания, ухода за собой и внутреннего настроя.