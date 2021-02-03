Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Агата Муцениеце отреагировала на слухи о пластической операции 

Vse42.ru и ещё 2 1 час назад
Агата Муцениеце отреагировала на слухи о пластической операции
Фото: РИА Новости
Актриса Агата Муцениеце высказалась по поводу слухов о том, что она прибегала к помощи пластического хирурга.
Агата Муценице в одном из последних интервью высказалась по поводу слухов о том, что она делала пластические операции. Оказалось, фанаты не верят, что артистке удается поддерживать красоту без хирургического вмешательства. По словам звезды, она очень удивлена подобными подозрениями поклонников.

— Я удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры, — цитирует актрису интернет-издание "Красота и здоровье".

Как отметила знаменитость, ей лестно, когда люди делают ей комплименты, касающиеся внешнего вида. Однако, по словам Муцениеце, никаких "особых секретов" в поддержании красоты у нее нет.
По мнению актрисы, очень важно то, на какой возраст человек себя чувствует. Якобы именно это ощущение и отражается на его внешности.

— Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег), — подытожила звезда.

Кроме того, Агата Муцениеце подчеркнула, что боится делать уколы красоты. Она считает, что может поддерживать молодость при помощи правильного питания, ухода за собой и внутреннего настроя.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что кадры с Ксенией Бородиной без обработки попали в Сеть.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Vse42.ru: последние новости
Вдова Грачевского рассказала о последних днях его жизни Вдова Грачевского рассказала о последних днях его жизни Альбина Джанабаева удивила поклонников "располневшим" внешним видом Альбина Джанабаева удивила поклонников "располневшим" внешним видом Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина из-за угроз Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина из-за угроз
Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Голодные белые медведи вышли к людям
00:41
Голодные белые медведи вышли к людям
Происшествия
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение