Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лещенко отметил 79-летие в компании Баскова и Крутого 

Газета.Ru 2 часа назад
Лещенко отметил 79-летие в компании Баскова и Крутого
Фото: Газета.Ru
Народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 февраля отметил 79-летие.
Артист устроил праздник для друзей в одном из ресторанов Москвы. Поздравить его собрались коллеги и друзья — композитор Игорь Крутой, артисты Николай Басков, Валерий Меладзе, Владимир Винокур, певица Ани Лорак. "Какое счастье иметь друга, которого боготворит вся страна, в которого влюблены все женщины, который для ветеранов является просто символом Победы!" — написал Крутой в Instagram. "Лев! С очередным годом тебя, друг! Живи долго!" — поздравил старого друга Винокур.
Ранее Лев Лещенко поддержал идею исполнять "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Газета.Ru: последние новости
Музыкант Олег Скрипка: русскоязычные украинцы являются "резидентами" Музыкант Олег Скрипка: русскоязычные украинцы являются "резидентами" Вдова Грачевского рассказала о конфликте с мужем перед его смертью Вдова Грачевского рассказала о конфликте с мужем перед его смертью Вайкуле оплатит похороны звездного стилиста Шевчука Вайкуле оплатит похороны звездного стилиста Шевчука
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Валерий Меладзе , Владимир Винокур , Лев Лещенко , Николай Басков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
Космонавт Кудь-Сверчков показал на видео закат полной Луны
00:22
Космонавт Кудь-Сверчков показал на видео закат полной Луны
Наука и техника
Машина сбила лыжника на спортивной трассе и попала на видео
00:18
Машина сбила лыжника на спортивной трассе и попала на видео
Происшествия
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
00:49
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
В мире Азия
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
01:02
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
Армия
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
01:28
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
Армия
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
00:58
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение