Бузова ответила на нападки матери Давида Манукяна 

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова , которая тяжело переживает расставание с блогером Давидом Манукяном (Давой), была шокирована поведением его матери.

Мать Давы обвинила Бузову в том, что бывшая девушка его сына злоупотребляет спиртными напитками. Анна Манукян не смогла сдержать эмоций, узнав о разрыве певицы с ее наследником. В комментариях под постом Бузовой в Instagram она назвала ее "гуляющей алкоголичкой". Подписчики указали Бузовой на этот комментарий, вынудив звезду ответить матери бывшего возлюбленного. Телеведущая упрекнула Анну Манукян в отсутствии воспитания.

"Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого", — заявила 35-летняя красотка.

Бузова считает, что их роман с Манукяном не выдержал публичности. Она заявила, что предлагала блогеру встречаться тайно, но ему эта идея не понравилась. Музыкант решил, что поклонники должны знать правду об их отношениях со звездой "Дома-2".

Певица и 27-летний блогер расстались в конце января. Бузова после празднования 35-летия в узком кругу объявила поклонникам, что теперь она "свободная девушка". Звезда соцсетей добавила, что ей очень больно от того, как закончилась их история любви.