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Москва

Бузова ответила на нападки матери Давида Манукяна 

Слово и Дело 2 часа назад
Бузова ответила на нападки матери Давида Манукяна
Фото: РИА Новости
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая тяжело переживает расставание с блогером Давидом Манукяном (Давой), была шокирована поведением его матери.
Мать Давы обвинила Бузову в том, что бывшая девушка его сына злоупотребляет спиртными напитками. Анна Манукян не смогла сдержать эмоций, узнав о разрыве певицы с ее наследником. В комментариях под постом Бузовой в Instagram она назвала ее "гуляющей алкоголичкой". Подписчики указали Бузовой на этот комментарий, вынудив звезду ответить матери бывшего возлюбленного. Телеведущая упрекнула Анну Манукян в отсутствии воспитания.

"Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого", — заявила 35-летняя красотка.

Бузова считает, что их роман с Манукяном не выдержал публичности. Она заявила, что предлагала блогеру встречаться тайно, но ему эта идея не понравилась. Музыкант решил, что поклонники должны знать правду об их отношениях со звездой "Дома-2".
Певица и 27-летний блогер расстались в конце января. Бузова после празднования 35-летия в узком кругу объявила поклонникам, что теперь она "свободная девушка". Звезда соцсетей добавила, что ей очень больно от того, как закончилась их история любви.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова
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