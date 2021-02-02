Кожевникова раскритиковала качество образования в России

Актриса Мария Кожевникова главным достижением в своей жизни считает вовсе не успешную карьеру, а счастливую семью. Будучи мамой, она особенно заботится о состоянии образования в России, считая, что именно его низкое качество приводит к тому, что в сводках новостей регулярно появляются сообщения о трагических событиях, происходящих с детьми.

В сети то и дело появляются пугающие новости о проблемных детях и подростках, а вопрос «что не так с современными детьми?» из уст старшего поколения звучит все чаще, и, кажется, обоснованно.

Актриса, бывший депутат и многодетная мама Мария Кожевникова давно нашла на него ответ: по ее мнению, корень зла кроется в низком качестве образования и недоступности спорта. У самой Марии есть все возможности, чтобы обеспечить своим детям всестороннее развитие. Все трое сыновей актрисы серьезно занимаются хоккеем, а потому она знает, что на это уходят большие деньги, которых у других родителей просто нет, а найти для детей бесплатные секции становится все сложнее. С учебой, считает Кожевникова, дела обстоят еще хуже.

«Главный лейтмотив беды — в образовании. С тех пор, как образование перешло в разряд услуги, учитель перестал быть наставником, он стал исполнителем по договору об оказании образовательных услуг. Теперь российских детей пытаются натаскать на сдачу тестов, а не учить их мыслить и выражать свою индивидуальность и, что важно, без любви к своей стране, вспоминая про это только 9 мая. Как следствие, дети на улицах и в соцсетях, где обрабатываются умело и крайне быстро», — написала Мария.