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Теперь это услуга: Мария Кожевникова высказалась о низком качестве образования в России 

Eva.ru 21 минуту назад
Кожевникова раскритиковала качество образования в России
Фото: eva.ru
Актриса Мария Кожевникова главным достижением в своей жизни считает вовсе не успешную карьеру, а счастливую семью. Будучи мамой, она особенно заботится о состоянии образования в России, считая, что именно его низкое качество приводит к тому, что в сводках новостей регулярно появляются сообщения о трагических событиях, происходящих с детьми.
В сети то и дело появляются пугающие новости о проблемных детях и подростках, а вопрос «что не так с современными детьми?» из уст старшего поколения звучит все чаще, и, кажется, обоснованно.
Актриса, бывший депутат и многодетная мама Мария Кожевникова давно нашла на него ответ: по ее мнению, корень зла кроется в низком качестве образования и недоступности спорта. У самой Марии есть все возможности, чтобы обеспечить своим детям всестороннее развитие. Все трое сыновей актрисы серьезно занимаются хоккеем, а потому она знает, что на это уходят большие деньги, которых у других родителей просто нет, а найти для детей бесплатные секции становится все сложнее. С учебой, считает Кожевникова, дела обстоят еще хуже.

«Главный лейтмотив беды — в образовании. С тех пор, как образование перешло в разряд услуги, учитель перестал быть наставником, он стал исполнителем по договору об оказании образовательных услуг. Теперь российских детей пытаются натаскать на сдачу тестов, а не учить их мыслить и выражать свою индивидуальность и, что важно, без любви к своей стране, вспоминая про это только 9 мая. Как следствие, дети на улицах и в соцсетях, где обрабатываются умело и крайне быстро», — написала Мария.

Подписчики Кожевниковой напомнили ей, что в течение почти 5 лет она была депутатом Государственной Думы и уже тогда имела возможность поднять этот вопрос. Но, как призналась Мария, хотя она множество раз пыталась добиться изменений, это ни к чему не привело, потому что для одобрения любого законопроекта нужна поддержка как минимум половины, и все ее инициативы, направленные на ограничение небезопасного контента для детей и их безопасное развитие, были отклонены.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Образование , Общество , Мария Кожевникова , Госдума
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