Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Девушка Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений 

WMJ.ru и ещё 1 2 февраля 2021
Девушка Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений
Фото: Instagram
Возлюбленная 22-летнего рэпера Дилара устроила показ ювелирных украшений.
Девушка Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений.

«Полочка с украшениями начала свое существования», — написала Дилара.

Из украшений на видео можно рассмотреть драгоценные серьги, которые ей подарил рэпер, многочисленные золотые цепочки, в том числе именные. Особенно удивил фолловеров необычный аксессуар — кожаные наручники с цепями.
Только недавно рэпер сделал сюрприз своей возлюбленной. 22-летний рэпер исполнил давнюю мечту своей девушки Дилары Зинатуллиной и сделал ее блогером-миллионником.
Кстати, Моргенштерн с возлюбленной завели своего первого питомца. Об этом рэпер радостно сообщил в Сети, опубликовав трогательное видео со своей возлюбленной Диларой. Пара решила завести терьера с молочно-золотистой шерсткой. Питомец в ролике умело прыгал по спине Моргенштерна и просился на руки к Диларе. В ролике рэпер иронично называет их «тремя собаками» и с интересом наблюдает за действиями питомца. Напомним, что влюбленные пока находится на отдыхе в Дубае, где катаются на личной яхте и устраивают вечеринки для друзей.
К слову, недавно мы писали, почему вам стоит декорировать интерьер в стиле домов супермоделей. Мы собрали примеры самых стильных решений от мировых селебрити, которые вы точно захотите повторить у себя дома.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
WMJ.ru: последние новости
Игорь Крутой показал, как сейчас выглядят изменившийся Валерий Леонтьев и его супруга Игорь Крутой показал, как сейчас выглядят изменившийся Валерий Леонтьев и его супруга Ксения Собчак показала пародию на Ольгу Бузову Ксения Собчак показала пародию на Ольгу Бузову 38-летняя Подольская пришла в форму спустя три месяца после вторых родов 38-летняя Подольская пришла в форму спустя три месяца после вторых родов
Комментарии
Шоу-бизнес , Дубай , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Голодные белые медведи вышли к людям
00:41
Голодные белые медведи вышли к людям
Происшествия
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Баскетболист набросился на судью на чемпионате в Екатеринбурге
00:11
Баскетболист набросился на судью на чемпионате в Екатеринбурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение