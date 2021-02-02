Все новости на карте

Девушка Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений.

«Полочка с украшениями начала свое существования», — написала Дилара.

Из украшений на видео можно рассмотреть драгоценные серьги, которые ей подарил рэпер, многочисленные золотые цепочки, в том числе именные. Особенно удивил фолловеров необычный аксессуар — кожаные наручники с цепями.

Только недавно рэпер сделал сюрприз своей возлюбленной . 22-летний рэпер исполнил давнюю мечту своей девушки Дилары Зинатуллиной и сделал ее блогером-миллионником.

Кстати, Моргенштерн с возлюбленной завели своего первого питомца . Об этом рэпер радостно сообщил в Сети, опубликовав трогательное видео со своей возлюбленной Диларой. Пара решила завести терьера с молочно-золотистой шерсткой. Питомец в ролике умело прыгал по спине Моргенштерна и просился на руки к Диларе. В ролике рэпер иронично называет их «тремя собаками» и с интересом наблюдает за действиями питомца. Напомним, что влюбленные пока находится на отдыхе в Дубае, где катаются на личной яхте и устраивают вечеринки для друзей.