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Москва

Гагарину засняли с любовником 

Елена Прошина 25 минут назад
Гагарину засняли с любовником
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Об этом сообщает «Супер».
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, в 2017-м у них родилась дочь Мия, а в 2020-м они развелись. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что певица может встречаться с Чиняевым. Сегодня «Супер» опубликовал фотографии с их свидания.
На снимках Гагарина и Чиняев запечатлены на автозаправочной станции. Они держатся за руки и пьют кофе на вынос. Певица прячет лицо под шапкой, низко натянутой на глаза, на некоторых фото — еще и под защитной маской.
На других фотографиях возлюбленные сидят в автомобиле Чиняева, припаркованном сначала на территории промзоны, а потом — перед шлагбаумом на подъезде к дому Гагариной в одном из коттеджных поселков.
В мае музыкальный продюсер Олеся Сазыкина высказала мнение, что Гагарина бросила Исхакова, потому что он — занудный, несколько чопорный домостроевец и большой чистюля, чрезмерно контролировал ее, изводил нравоучениями и к тому же зарабатывал в разы меньше.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Олеся Сазыкина , Полина Гагарина
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