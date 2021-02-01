Гагарину засняли с любовником 

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова , в 2017-м у них родилась дочь Мия, а в 2020-м они развелись. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что певица может встречаться с Чиняевым. Сегодня «Супер» опубликовал фотографии с их свидания.

На снимках Гагарина и Чиняев запечатлены на автозаправочной станции. Они держатся за руки и пьют кофе на вынос. Певица прячет лицо под шапкой, низко натянутой на глаза, на некоторых фото — еще и под защитной маской.

На других фотографиях возлюбленные сидят в автомобиле Чиняева, припаркованном сначала на территории промзоны, а потом — перед шлагбаумом на подъезде к дому Гагариной в одном из коттеджных поселков.