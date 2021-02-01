Бывшая жена Грачевского рассказала о чувствах после смерти мужа 

Бывшая жена художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна Грачевская начала осознавать его смерть. Об этом сообщает «Телепрограмма».
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января врачи перевели его в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. 14 января стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
На днях Грачевская, вторая жена худрука «Ералаша», опубликовала в инстаграме сторис (в настоящее время оно недоступно для просмотра).
«Прошло 18 дней, но легче не становится. Только сейчас приходит осознание», — написала она белыми буквами на черном фоне.
Во второй половине января художник Никас Сафронов рассказал, что третья супруга Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская не была готова к его смерти, перенесла огромный стресс, в какой-то момент чувствовала себя очень плохо и хваталась за сердце, однако уже на поминальном вечере ей стало лучше.