Бывшая жена Грачевского рассказала о чувствах после смерти мужа 

Бывшая жена художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна Грачевская начала осознавать его смерть. Об этом сообщает «Телепрограмма».

28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января врачи перевели его в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. 14 января стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.

На днях Грачевская, вторая жена худрука «Ералаша», опубликовала в инстаграме сторис (в настоящее время оно недоступно для просмотра).

«Прошло 18 дней, но легче не становится. Только сейчас приходит осознание», — написала она белыми буквами на черном фоне.