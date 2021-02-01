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Москва

Збруев рассказал о своем состоянии 

Елена Прошина 44 минуты назад
Збруев рассказал о своем состоянии
Фото: РИА Новости
Актер Александр Збруев подтвердил, что действительно заболел, и у него на 16% поражены легкие. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили о том, что 82-летний актер Александр Збруев попал в больницу с пневмонией после того, как у него поднялась высокая температура. При этом источник в театре «Ленком» уточнил, что Збруев действительно обращался к врачам, но госпитализация ему не потребовалась.
По словам Збруева, у него поднялась температура, и он вызвал врача.

«Приехала скорая помощь, посмотрели, подумали, посовещались. Сказали, что в принципе должно быть нормально. Но на всякий случай сняли КТ. Там что-то около 16% поражено», — рассказал артист.

При этом он отметил, что анализы показали наличие антител к коронавирусу.

«У меня почему-то были антитела, видимо, я уже перенес его. Тогда почему второй раз заболел? В общем, пока врачи сомневаются и будут тестировать меня еще раз. Но лечить почему-то начали от коронавируса», — заявил он.

Збруев подчеркнул, что сейчас чувствует себя «довольно прилично» и находится дома, а не в больнице.

«Никаких побочных явлений: ни кашля, ни потери обоняния. Ничего такого нет абсолютно. Надеюсь, скоро поправлюсь», — отметил артист.

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Шоу-бизнес , Александр Збруев
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