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Бузова призналась, что хотела детей от Манукяна 

News.ru и ещё 1 21 час назад
Бузова призналась, что хотела детей от Манукяна
Фото: News.ru
Спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном певица призналась, что мечтала в этом союзе о детях, в то время как жених только пиарился за её счёт.

Появилась любовь, и я хотела от него детей. Сейчас буду думать, как поступить, — цитирует KP.RU Бузову.

Никаких интервью на тему отношений ни Бузова, ни Манукян сейчас не дают, однако в своём Instagram звезда «Дома-2» периодически делится наболевшим с подписчиками и отвечает на их вопросы.
Так, например, она призналась, что окончательно убедилась в необходимости скрывать от публики свои личные отношения. Бузова и раньше так считала, однако блогер её всякий раз в этом переубеждал.
Разрыв звёздной пары случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. По поводу разрыва с Давой Ольга написала, что он совершает странные поступки и «творит непонятные вещи». Теперь Бузова, по её собственному признанию, вновь свободная 35-летняя девушка.
Также Бузова высказалась о поведении матери Давы, которая публично обвинила её в алкоголизме и развязном поведении. Певица заявила, что её родители «не опустились и не опустятся до такого». Она также отметила, что жизнь всё расставит на свои места, и напомнила, «что причинять вред людям — неприлично», писал NEWS.ru.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Комсомольская правда
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