Бывший возлюбленный Бондарчук «слил» ее фото без трусов 

На фотографии Бондарчук стоит у раковины спиной к фотографу, нижняя часть тела Светланы полностью обнажена.

«Скандал так скандал», — подписал снимок Табунов.

По всей видимости, экс-бойфренд не ожидал, что художественное фото 52-летней Бондарчук действительно вызовет скандал.

Многочисленные подписчики и поклонники Светланы буквально обрушились на Табунова, обвинив его в подлости, и призвали его подумать, что чувствует муж его бывшей подруги, глядя на этот снимок. Под давлением общественности фотографу пришлось удалить фото из ленты.