Бывший возлюбленный Бондарчук «слил» ее фото без трусов 

Бывший возлюбленный Светланы Бондарчук светский фотограф Сергей Табунов опубликовал в Instagram ее фото без трусов.
На фотографии Бондарчук стоит у раковины спиной к фотографу, нижняя часть тела Светланы полностью обнажена.
«Скандал так скандал», — подписал снимок Табунов.
По всей видимости, экс-бойфренд не ожидал, что художественное фото 52-летней Бондарчук действительно вызовет скандал.
Многочисленные подписчики и поклонники Светланы буквально обрушились на Табунова, обвинив его в подлости, и призвали его подумать, что чувствует муж его бывшей подруги, глядя на этот снимок. Под давлением общественности фотографу пришлось удалить фото из ленты.
Как сообщал «Рамблер», Светлана Бондарчук — модель, телеведущая, главный редактор журнала «Hello!», владелица PR-агентства, организатор светских мероприятий. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука (развелись в 2016 году). Летом 2020 года Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.