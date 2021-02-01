Скончался отец певицы Кати Огонек 

Скончался отец звезды русского шансона Кати Огонек музыкант Евгений Пенхасов. О его смерти сообщила представитель семьи, продюсер Елена Бейдер.
«Сегодня не стало Евгения Семеновича Пенхасова, папы Кати Огонёк…легендарного Семеныча…Дружили и были близки 10 лет… Сердце разрывается…Прости… и я тебя прощаю…», — написала она в Instagram.
Кристина Пенхасова (Катя Огонек) стала певицей благодаря отцу. Однажды он уговорил своего друга, известного поэта-песенника Александра Шаганова, написать песню для дочери, впоследствии был записан целый альбом. Он не был коммерчески успешным, однако певица получила неоценимый опыт.
Катя Огонек умерла в 2007 году в возрасте 30 лет от отека легких и острой сердечной недостаточности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 5 января от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась мать актера Алексея Панина Татьяна Власова, работавшая редактором в издательстве «Наука». Известно, что артист, уехавший жить в Испанию, планировал перевезти мать за границу, но та отказалась и осталась в Москве.