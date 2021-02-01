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Скончался отец певицы Кати Огонек 

Вероника Полынина 29 минут назад
Скончался отец певицы Кати Огонек
Фото: youtube
Скончался отец звезды русского шансона Кати Огонек музыкант Евгений Пенхасов. О его смерти сообщила представитель семьи, продюсер Елена Бейдер.

«Сегодня не стало Евгения Семеновича Пенхасова, папы Кати Огонёк…легендарного Семеныча…Дружили и были близки 10 лет… Сердце разрывается…Прости… и я тебя прощаю…», — написала она в Instagram.

Кристина Пенхасова (Катя Огонек) стала певицей благодаря отцу. Однажды он уговорил своего друга, известного поэта-песенника Александра Шаганова, написать песню для дочери, впоследствии был записан целый альбом. Он не был коммерчески успешным, однако певица получила неоценимый опыт.
Катя Огонек умерла в 2007 году в возрасте 30 лет от отека легких и острой сердечной недостаточности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 5 января от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась мать актера Алексея Панина Татьяна Власова, работавшая редактором в издательстве «Наука». Известно, что артист, уехавший жить в Испанию, планировал перевезти мать за границу, но та отказалась и осталась в Москве.
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Шоу-бизнес , Александр Шаганов , Татьяна Власова , Алексей Панин
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